شكرا لقرائتكم خبر عن الحريه المصرى:المكان الحقيقى للأحزاب بالشارع..ونعمل على تقديم سلسلة خدمية للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمحافظة القليوبية، جاء هذا عقب افتتاح مقره رقم 495، بأمانة قسم ثان شبرا الخيمة.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، إن افتتاح مقر الحزب بأمانة شبرا الخيمة ثانى يكثف التواصل مع الجماهير ويزيد أعباء المسئولية على قيادات الحزب وأعضائه، خاصة وأنه لا يوجد رغبة فى تقديم حوار سياسى مستهلك للمواطنين أو الحديث عن أهمية الوطن والمخاطر التى تحاك ونحن عزل فى مكاتبنا، فالمكان الحقيقى للأحزاب هو التواجد فى الشارع، مؤكدا أن الدور الحقيقى للحزب يكمن فى التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى وتقديم عمل حقيقى يحتاجه الشارع المصرى.

وأضاف حسب الله، أن مبدأ حزب الحرية هو الاجتهاد والسعى والتواصل مع المواطنين والعمل بنظام السلسلة الخدمية، قائلا:"من يريد أن يكون الحزب رقم 1 فى مصر، لن يحصل عليه سوى بدخول السباق فى الشارع المصرى"، مؤكدا على استعداد الحزب لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وعن الأحداث التى مرت بها مصر خلال الفترة الأخيرة والتعامل مع الأزمات، قال الدكتور صلاح حسب الله، إن الدولة تسير فى اتجاه حقيقي وثابت، وهو ما ظهر بزيادة الاحتياطي النقدي وهبوط سعر الدولار بعدما توقع البعض تجاوز الـ 20 جنيها، وكذلك تثبيت سعر العملة، والقضاء على السوق السوداء، فهذا يؤكد العمل في بناء دولة حقيقية على أركان ثابتة، وذلك ما لمسناه في الجانب الاقتصادي".

واختتم حديثه بكلمة موجهة للشباب والمواطنين، قائلا:"مستقبل مصر سيكون قوي ونحن نسير في الاتجاه الصحيح وهذا ما نقرأه بالأرقام والدلائل الاقتصادية والعلمية وكافة المجالات، ويجب علينا التماسك والوقوف خلف القيادة السياسة بشكل دائم وثابت"، موجها التحية لكل مؤسسات الدولة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي.

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فيما قال الدكتور مجدي علام، نائب رئيس الحزب، إن مصر شهدت عدد من المشاريع القومية التى لن تحدث في تاريخ مصر من قبل، ولن تتكرر، كما شهدت خلال فترة حكم الرئيس السيسي مواقف ثابتة واضحة نحو التحركات الدولية وهو موقف مصر الواضح من صفقة القرن، وهنا ظهرت قوة مصر ونحن نستعيد أمجاد الرئيس جمال عبد الناصر.

وأضاف علام، خلال كلمته في المؤتمر، إن هناك 5 مشروعات عملاقة تجرى حاليا تظهر قوة مصر الاقتصادية، مشيرا إلى أن ذلك ضمن خطة التنمية وبناء مصر الجديدة.

واستكمل الدكتور محمد عطية الفيومى، نائب رئيس الحزب، ان مصر تشهد تقدم ملحوظ وملموس في تلك الفترة، سواء كان عسكريا او اقتصاديا، فعلى المستوى العسكرى، ارتفع ترتيب الجيش المصرى ليكون التاسع عالميا من حيث القوة والسلاح، وكذلك على المستوى الاقتصادي والتحرك نحو بناء مصر الحديثة.

وأضاف الفيومي، خلال كلمته في المؤتمر، أنه يجب على الشعب المصري الوقوف خلف قواتنا المسلحة والقيادة السياسية، مشيدا بالخطوات التى اتخذتها الدولة نحو الاهتمام بالمواطن المصري داخليا وخارجيا.

فيما أثني الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بالحزب، خلال كلمته في المؤتمر، على قوة مصر خارجيا، واهتمام الرئيس السيسي بالمواطن المصري، والتشجيع على الصناعة والاهتمام بها، وذلك من خلال اتخاذ قرارات نحو أزمة المصانع المتعثرة وإعادة عملها مما يساهم بشكل قوي في معالجة كثير من القضايا، وكذلك الإجراءات التي اتخذت نحو الحفاظ على حق المواطن المصري في الداخل والخارج ومنهم عودة المصريين في الصين وعودة الصيادين في اليمن.

وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة أمينة رشاد، مساعد الأمين العام لشؤون التقييم والمتابعة، على دور المرأة المصرية في الفترة الحالية، والمشاركة القوية في العمل السياسي، قائلة :" إن المرأة المصرية لها دور قوي وحقيقي لا ينكره أحد"، مشيدة بالقرارات التي اتخذها الرئيس السيسي والاهتمام بالمرأة المصرية والعمل على تمكينها سياسيا واقتصاديا.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، والدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس الحزب والدكتور مجدي علام، نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب، والدكتورة أمينة رشاد، مساعد الأمين العام لشؤون المتابعة والتقييم، وماجد طلعت أمين التثقيف والتدريب، ومؤمن سيد أمين الاتصال السياسي ، وحنان وجدي أمينة اللجنة الاقتصادية بالحزب، وهاني العجمي، مساعد امين التنظيم، اللواء عبد الرحمن راشد أمين الحزب بالقليوبية، وأسماء دهمان، أمين سر وتنظيم أمانة العلاقات الخارجية، وسمير الزهار أمين الحزب بقسم ثان شبرا الخيمة، وعدد من أعضاء الأمانة العامة والمركزية والهيئة العليا بالحزب.