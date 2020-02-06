بحضور وفود أجنبية.. جنازة رسمية لرئيس كينيا الأسبق الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - نيروبي- (د ب أ):

تعتزم كينيا إقامة مراسم جنازة رسمية لرئيسها الأسبق دانيل أراب موي الثلاثاء المقبل، قبل يوم واحد من دفنه في أحد منازله بالقرب من مدينة ناكورو.

وقال رئيس الخدمة العامة في كينيا، جوزيف كينيوا، في بيان: "سوف تقام للرئيس الأسبق جنازة رسمية تشمل جميع المراسم المدنية والعسكرية".

وتوفي موي هذا الأسبوع عن عمر يناهز 95 عاما. ولديه إرث معقد، حيث يشيد البعض بإنجازاته عندما كان ثاني رئيس للبلاد بعد الاستقلال عن بريطانيا، بينما تذكر آخرون كيف حكم كينيا بقبضة حديدية.

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وظل موي في منصب الرئيس من عام 1978 إلى عام 2002، وهي فترة اتسمت بمركزية السلطة والفساد واتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. وكانت كينيا دولة الحزب الواحد خلال معظم فترة حكمه.

وقال كينيوا إن جثمان موي سوف يبقى مسجُّى في البرلمان الكيني من يوم السبت إلى الاثنين من الأسبوع المقبل. وسوف يلقي الرئيس الحالي للبلاد أوهورو كينياتا النظرة الأخيرة على الجثمان صباح يوم السبت.

ومن المقرر أن تقام مراسم الجنازة الرسمية يوم الثلاثاء في استاد نيايو في نيروبي. ومن المتوقع حضور وفود أجنبية.

وقال كينيوا إنه تم إعلان الثلاثاء المقبل يوم عطة رسمية "لتمكين كل كيني من المشاركة في جنازة الرئيس (الأسبق) موي".