بعد تراجع الفائدة 1%.. شروط وتفاصيل القرض الشخصي في البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري :

قرر البنك الأهلي المصري، الأسبوع الجاري، خفض أسعار الفائدة 1%، على القروض والمرابحة الشخصي، لكافة شرائح العملاء، سواء موظفين أو مهن حرة.

وقرر البنك زيادة مدة سداد القرض الشخصي إلى 12 سنة، بدلا من 10 سنوات، لشريحة عملاء الموظفين بضمان تحويل الراتب أو القسط، وذلك لفترة محدودة 3 أشهر تنتهي في الخامس من مايو المقبل.

كما قرر البنك رفع الحد الأقصى للقرض الشخصي إلى 1.5 مليون جنيه بدلًا من مليون جنيه للموظفين في الحكومة فقط بضمان تحويل الراتب.

ونعرض في هذا التقرير شروط وتفاصيل القرض الشخصي في البنك الأهلي بعد التعديلات الاخيرة:

نسبة الفائدة: تتراوح بين 15.75 و 18.5%

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قيمة القرض: 1.5 مليون جنيه حد أقصى، يرتفع إلى 2 مليون جنيه في حالة التعهد بتحويل مكافأة نهاية الخدمة.

الحد الأقصى لفترة سداد القرض: 12 سنة.

المصاريف الإدارية: إعفاء من المصاريف الإدارية حتى منتصف مارس المقبل.

سن العميل: يتراوح بين 21 و60 عامًا كحد أقصى، ويصل إلى 65 عاما في بعض الوظائف.

الراتب الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.

وتأتي هذه التعديلات لدعم خطة البنك المركزي في التوسع في القروض الاستهلاكية بغرض دفع عجلة الإنتاج بعد قرار رفع الحد الأقصى للقرض الشخصي من 35% إلى 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل.