رئيس الأركان يتابع سير العمليات العسكرية في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من الأكمنة والارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بشمال سيناء، وتابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، والذي يؤدي مهامه في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء.

والتقى الفريق محمد فريد بعناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت في القضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء.

وأكد رئيس الأركان أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار في اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائياً والاستمرار في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء.

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كما استمع إلى آراء عدد من المقاتلين واستفساراتهم في مختلف المجالات، وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة، مشيدًا بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على الوفاء بالمهام المقدسة التي يكلف بها المقاتلين لحماية مقدرات الشعب المصري.

وكرم الفريق محمد فريد المتميزين تقديراً لآدائهم لمهامهم بكل تفان وإخلاص في القضاء على الإرهاب خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.