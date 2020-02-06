مخدرات بـ7 ملايين جنيه.. ضبط شخصين بحوزتهما 1000 طربة حشيش بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلاً عصابياً ضم شخصين، مقيمين بالإسكندرية، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من منطقة الذراع البحري بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ألقي القبض على المتهمان عقب استهدافهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما 1000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفان محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للاتصال بعملائهما، واستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج، قُدرت قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 7 مليون جنيه تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.