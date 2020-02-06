"المساخيط تلزمنا".. حيلة الشرطة لضبط متهم عرض 41 قطعة أثرية للبيع- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– عمار عبد الواحد ومحمود عجمي.

ضبطت مباحث السياحة والأثار بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، 41 قطعة أثرية تعود للعصرين الفرعوني والقبطي، بحوزة سائق بمركز منفلوط.

كانت معلومات قد وردت للواء مدحت منتصر، مدير مباحث السياحة والآثار، أكدتها التحريات السرية التي أشرف عليها العميد أحمد رفعت، مفتش مباحث السياحة والآثار لمنطقة وسط الصعيد، بعرض "شوقي. ا" 52 عامًا، عدد من القطع الأثرية للبيع.

جرى إعداد خطة محكمة لضبط المتهم والقطع الأثرية المعروضة، تمثلت في ادعاء كلًا من مفتش مباحث السياحة والآثار لمنطقة وسط الصعيد والعقيد إبراهيم حمدي، رئيس مباحث آثار أسيوط أنهما تاجري آثار، واتفقا مع المتهم على موعد الاستلام والتسلم بمنزل المتهم.

Advertisements

جرى تنفيذ الخطة الموضوعة بإحكام ومداهمة المنزل في التوقيت الذي جرى الاتفاق فيه على موعد الاستلام والتسلم، وضبط المتهم وبحوزته 41 قطعة أثرية عبارة عن 15 تمثال من الحجر الجيري أصفر اللون ترجع للعصر الفرعوني، 6 تمثال من الحجر الجيري أزرق اللون ترجع للعصر الفرعوني، تمثال من الحجر الجيري أخضر اللون ترجع للعصر الفرعوني، رأس تمثال الملكة "تراكوتا" وترجع للعصر الفرعوني، تمثال من الحجر الجيري أسود اللون لقرد يعلو رأسه تاج يرجع للعصر الفرعوني، 15 مسرجة، من الفخار ترجع للعصر الفرعوني، مكحلة من الحجر الجيري عليها رسومات للسيدة العذراء ترجع للعصر القبطي، إناء صغير الحجم من الفخار يرجع للعصر الفرعوني، وبتفتيش المسكن عُثر على حفرة بعمق 4 أمتار.

وأفادت لجنة الآثار أن الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وأن القطع الأثرية أثرية وترجع للعصرين الفرعوني والقبطي.

واعترف المتهم بالحفر واستخراج القطع الأثرية وعرضها للبيع مقابل مبالغ مالية كبيرة.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 683 إداري مركز منفلوط لسنة 2020.