بضوابط وتدابير احترازية.. مدارس الإسكندرية تستعد لاستقبال الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، عن عدة ضوابط وإجراءات احترازية بجميع المدارس، استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة، اليوم الخميس، مع مديري عموم الإدارات التعليمية والشئون التنفيذية، بالإضافة إلى مديرا عام التعليم العام والشئون المالية والإدارية.

وأكد الديب خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام التام بخطة توزيع المناهج الدراسية وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي، وإعداد الجداول المدرسية والالتزام بتحية العلم، والنشيد الوطني، أثناء طابور الصباح.

وأشار وكيل الوزارة، إلى وصول الكتب المدرسية لمخازن المديرية والإدارات التعليمية والمدارس تمهيدًا لتسليمها للطلاب، مشددًا على ضرورة تفعيل المجموعات المدرسية وحسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص موعد لمقابلاتهم.

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ودعا وكيل وزارة التربية والتعليم مع مدير الأمن لإعداد خطط تأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف عمل الدوريات الراكبة لتوفير مناخ آمن للطلاب.

وشدد الديب، على ضرورة التزام المدارس بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي من خلال حظر استخدام العقاب البدني للطلاب، وعدم استغلال أسوار المدارس في إعلانات الدروس الخصوصية، أو تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى.

ولفت يوسف الديب، إلى أنه جرى التنسيق مع الأحياء وشركة نهضة مصر لرفع القمامة أولًا بأول، لعدم تراكمها بمحيط المدارس، في إطار المحافظة على النظافة.

وحول استعدادات مواجهة فيروس كورونا، قال وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من نزلات البرد والأمراض المعدية بشتى أنواعها.

وأضاف الديب، أن الإجراءات تشمل صيانة دورات المياه بشكل دوري والمحافظة على نظافتها بالمطهرات اللازمة، وعمل لوحات إرشادية بكل مدرسة تشمل طرق الوقاية، فضلًا عن عمل ندوات توعية وتثقيف صحي للطلاب بداية من طابور الصباح والإذاعة المدرسية.