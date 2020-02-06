الرئيس الجزائري يصدر عفوًا رئاسيًا ثانيًا عن 6294 سجينًا

أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، عفوًا رئاسيًا ثانيًا، لفائدة 6294 شخصًا من المحكوم عليهم بصفة نهائية، وتبقى من عقوبتهم 18 شهرًا أو يقل عنها.

وبذلك يكون مجموع السجناء الذين استفادوا

من إجراءات العفو بمقتضى المرسومين الرئاسيين، الحالي، والسابق الصادر في أول فبرايرالجاري 9765 شخصًا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

يستثني المرسومان الرئاسيان، الأشخاص المحكوم

عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب، والخيانة، والتجسس، والقتل والمتاجرة بالمخدرات، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر، والاغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، إضافة إلى التهريب والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.