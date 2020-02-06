ترامب يهاجم السيناتور المتمرد ويصفه بـ الفاشل

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، السيناتور الجمهوري، ميت رومني، الذي غرّد خارج الحزب وأيد إجراءات عزل الرئيس في مجلس الشيوخ.

وكان رومني قد قال قبيل التصويت في مجلس الشيوخ بشأن محاكمة الرئيس الأمريكي إنه سيصوت لصالح إدانة ترامب، حسبما أفاد موقع سكاي نيوز.

وكتب ترامب على "تويتر": لو كرَّس

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المرشح الرئاسي الفاشل ميت رومي نفس الطاقة والغضب اللتين استخدمهما ضدي، في مواجهة باراك أوباما ربما كان فاز في الانتخابات".

ويقصد ترامب بكلماته فشل رومني في مواجهة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في انتخابات عام

2012، التي فاز فيها الأخير.وكان رومني مرشحًّا عن الحزب الجمهوري في تلك الانتخابات.

والأربعاء، برَّأ مجلس الشيوخ الأمريكي، ترامب، من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، في ختام محاكمة تاريخيّة سعى من خلالها الديموقراطيّون إلى عزله فيما تكاتف الجمهوريّون، باستثناء رومني لتبرئته.

ودخل رومني وهو من ولاية يوتا التاريخ كأول سيناتور يصوت لإدانة رئيس ينتمي إلى حزبه.