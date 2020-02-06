سفير العراق في موسكو: الرئيس برهم صالح يزور روسيا بعد تشكيل الحكومة

صرح السفير العراقي لدى روسيا، بأن الرئيس العراقي برهم صالح سيصل إلى موسكو فور تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
قال السفير خلال لقائه في مجلس الاتحاد الروسي مع رئيس لجنةالعلوم والثقافة: "بالنسبة إلى زيارة رئيس العراق، التي تم تأجيلها.. تحدثت أمس مع الرئيس بوتين وقلت إنه بمجرد تشكيل حكومة جديدة في العراق، سيكون السيد الرئيس قادرًا على الزيارة"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
يذكر أن أن الآلاف من المتظاهرين، اليوم الخميس، توافدوا إلى ساحة الصدرين، في النجف، وسط العراق، لمواصلة الاحتجاجات بعد قمعها بالرصاص الحي مساء أمس الأربعاء.
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