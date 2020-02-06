الجيش السوري يعترض رتلًا أمريكيًّا شرق الفرات ويجبره على العودة

اعترضت وحدة من الجيش السوري رتلًا عسكريًّا لقوات الاحتلال الأمريكي المتواجدة شرق الفرات بعد أن حاول الدخول إلى إحدى قرى منطقة تل تمر في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأفادت مصادر أن "وحدة من الجيش العربي السوري تعترض رتلًا عسكريًّا تابع لقوات الاحتلال الأمريكي، حاول الدخول إلى قرية "تل شاميران" بريف تل تمر الغربي وترغمه على العودة"،
وكان الجيش السوري قد منع في 20 ديسمبر 2019 دورية لقوات الاحتلال الأمريكي من المرور عبر الطريق الدولي (الحسكة - القامشلي) شمال شرقي سوريا.
وكانت وحدات من الجيش السوري قد دخلت وانتشرت في مناطق شرق الفرات منذ أواسط شهر أكتوبر من العام الفائت بعدالعملية التي أطلقتها تركيا في الشمال السوري والتي قالت إنها تهدف لضرب الوحدات الكردية التي تعتبرها أنقرة "تنظيمات إرهابية"، والتي تلاها انسحاب مباشر للقوات الأمريكية من بعض قواعدها في القسم الغربي من الجزيرة السورية (شرق الفرات) مثل منبج وعين عرب وعين عيسى، بينما دخلت قوات الجيش السوري لتنتشر على الحدود السورية التركية لإيقاف الهجوم التركي، ودخلت وحدات عسكرية روسية وانتشرت في عدد من القواعد في شمالي شرق سوريا التي أهمها مطار القامشلي.
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