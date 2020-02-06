العراق.. اغتيال القيادي في التيار الصدري حازم الحلفي على يد مجهولين

قُتل القيادي في "سرايا السلام"، التابع للتيار الصدري حازم الحلفي، في مدينة البصرة جنوبي العراق على يد مجهولين.

قال مصدر، اليوم الخميس، إن "مسلحين اغتالوا الشيخ حازم الحلفي، القيادي في سرايا السلام، قرب جسر محمد القاسم غربي البصرة"، حسبما أفادت وكالة أنياء سبوتنيك.

وأضاف أن "المسلحين أطلقوا النار على الحلفي أثناء عودته من عمله في إحدى المؤسسات الحكومية اليوم، ما أدى إلى مقتله في الحال".

ويأتي مقتل القيادي في التيار الصدري حازم الحلفي، بعد صدامات شهدتها مدينة النجف العراقية، مساء أمس الأربعاء، بين محتجين وعناصر من أتباع زعيم

التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، تطورت إلى مواجهات مسلحة بين أتباع الصدر ومجهولين ملثمين، أدت إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح من الطرفين، حسبما أفاد مصدر أمني عراقي.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس العراقي برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.