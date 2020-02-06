الاتحاد الأوروبي: أحداث النجف تعوق تحقيق أي تقدم سياسي

دان سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث، أحداث العنف التي شهدتها محافظة النجف الأربعاء، التي سقط على إثرها أكثر من 100 محتج بين قتيل وجريح.
وكتب مارتن هوث في تغريدة له على موقع"تويتر" أن الترهيب والعنف ضد المتظاهرين على يد عناصر مسلحة، والذي تسبب بوفيات ليلة أمس في النجف أمر غير مقبول"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف "لا بد من تحديد الجناة ومحاسبتهم، هذه الأفعال الشنيعة تعرقل تحقيق أي تقدم سياسي".
ويوم أمس أفاد مصدر أمني عراقي بأن صدامات بين جماعات مسلحة ومتظاهرين في محافظة النجف جنوبي العراق، أسفرت عن سقوط 7 قتلى على الأقل وإصابة أكثر من 80 شخصًا بجروح.
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