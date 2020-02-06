كوريا الجنوبية.. 4 مصابين جدد بكورونا من بينهم سائحة صينية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ما أدى لارتفاع العدد الإجمالي إلى 23 مصابًا، منهم مريض خرج من مستشفى بعدتعافيه من الفيروس.
صرح مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بأنه تم التأكد من 4 حالات إضافيةللإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، 3 منهم كوريون من أسر المرضى السابقين الذين اتصلوا بهم، ومريض آخر هي مواطنة صينية دخلت البلاد للسياحة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وتجري السلطات الصحية الفحوص المرجعية لمعرفة الذين اتصلوا بالمرضى الجدد.
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