عملية طعن في القدس..ووفاة شرطي فلسطيني متأثراً بجروحه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 فبراير 2020 02:08 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 فبراير 2020 02:08 مساءً - مشاركة

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شهدت مدينة القدس المحتلة، الخميس، حادث طعن بعد ساعات من حادث دهس استهدف جنود إسرائيليين، في وقت توفي شرطي فلسطيني أصيب خلال تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز” في القدس بأن شرطيا إسرائيليا تعرض للطعن في باب الأسباط في البلدة القديمة في القدس.

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أطلقت النار على المنفذ، من دون أن تحدد مصيره.

وكانت مدينة القدس قد شهدت فجر اليوم هجوما دهس فيه فلسطيني بمركبته 14 إسرائيليا معظمهم من الجنود

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وأفاد مراسلنا بأن أحد المصابين بحالة خطيرة، بينما إصابة آخر متوسطة، و12 آخرين بجروح طفيفة.

ولاذ منفد العملية بالفرار من المكان، في وقت بدأت قوات الاحتلال عملية تمشيط واسعة النطاق في مدينة بيت لحم المجاورة، بحثا عنه.

وأظهرت صور آلية الجيش الإسرائيلي وهي تصادر سيارة بيضاء اللون تحمل لوحة أرقام إسرائيلية في بيت لحم، يعتقد أنها استخدمت في الهجوم.

واندلعت مواجهات واسعة في المدينة الفلسطينية إثر اقتحام القوات الإسرائيلية، وأصيب في المواجهات 3 أشخاص بينهم مسعف ومصور صحفي.