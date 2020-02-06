كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طرق " الإصلاح" الجديدة لتمكين الحوثيين من الموارد في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعمل حزب الإصلاح باليمن، على تمكين المليشيا الحوثية، من الموارد في المناطق المحررة، عبر تعيين موالين لها في شركات نفطية وغيرها.

وكشفت مصادر اقتصادية يمنية، عن سيطرة مليشيات الحوثي، على إدارة شركة صافر النفطية الحكومية بمأرب، مؤكدة أن الشركة النفطية، الواقعة في محافظة مأرب، شرقي اليمن، تعاقدت مؤخراً مع محامٍ موالٍ لمليشيات الحوثي.

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وأشارت المصادر اليمنية، إلى أن سالم كعيتي (المدير العام الحالي لشركة صافر) عينته اللجنة الثورية الحوثية في لجنة الرقابة، ومن ثم عينه القيادي الحوثي أمين زبارة مدير موقع، وفي وقت لاحق قام سيف الشريف وزير النفط في حكومة الشرعية، بتعيينه نائباً للمدير العام قبل أن يتم تعيينه مديراً عاماً للشركة.

وتغلغلت المليشيا الحوثية، على أكثر من صعيد في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الإصلاح، حسبما ذكر موقع اليمن العربي.