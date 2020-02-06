كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدام أمريكي صيني مع منظمة الصحة العالمية بشأن مشاركة تايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت الولايات المتحدة، منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، على المشاركة المباشرة مع سلطات الصحة العامة التايوانية في مكافحة فيروس كورونا.

وقال أندرو بريمبرغ، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية: "بالنسبة لفيروس كورونا المتطور بسرعة، من الضروري أن تقدم منظمة الصحة العالمية بيانات واضحة عن الصحة العامة عن تايوان كمنطقة مصابة وتتفاعل مباشرة مع سلطات الصحة العامة في تايوان بشأن الإجراءات".

أخذ وفد الصين الكلمة للتعبير عن "استيائه الشديد" من أن بعض البلدان أثارت مسألة مشاركة تايوان خلال الاجتماع التقني.

تايوان ليست عضوًا في منظمة الصحة العالمية بسبب اعتراضات الصين. وتقول بكين، إن الجزيرة هي مقاطعة صينية ضيقة وليست دولة وتمثلها الصين بشكل كاف في المنظمة.

Advertisements

وأعلنت وزارة خارجية تايوان، اليوم الخميس، أن الصين تزود منظمة الصحة العالمية بمعلومات خاطئة عن عدد حالات فيروس كورونا في الجزيرة، بعد أن نشرت منظمة الصحة العالمية أرقام الحالات غير الصحيحة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

متحدثة في مؤتمر صحفي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية، جوان أوو، إن جوهر المشكلة يتمثل في قيام الصين بإعطاء منظمة الصحة العالمية تفاصيل عدد الحالات الخاطئة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "كانت هذه معلومات خاطئة قدمتها الصين والتي خلقت الخطأ. تايوان احتجت أيضًا على منظمة الصحة العالمية لتغييرها مرة أخرى كيف تشير إلى الجزيرة، والتي يطلق عليها الآن تايبيه والمناطق المحيطة بها، والتي سبق أن أطلق عليها تايوان، الصين، ثم بلدية تايبيه ثم تايبيه فقط".