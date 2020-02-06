كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كازاخستان تحظر تصدير الأقنعة إلى الصين وسط مخاوف من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظرت كازاخستان تصدير الأقنعة الواقية بعد ارتفاع مبيعاتها إلى الصين المجاورة وسط تفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية والحد من توافرها، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

لم تبلغ الدولة الواقعة في آسيا الوسطى المتاخمة للصين عن أي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، لكنها وضعت العشرات من الأشخاص في الحجر الصحي لإجراء الاختبارات.

وقال متحدث باسم وزارة الرعاية الصحية للصحفيين "نود أن نلاحظ أن بعض المنتجين والموزعين تصرفوا بطريقة غير أخلاقية. لقد باعوا أسهمهم للصين". مضيفا ان الحكومة تعمل أيضا على تأمين واردات الأقنعة لتلبية الطلب المتزايد.

