كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل ضابطًا فلسطينيًا في جنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل ضابط شرطة متأثرًا بجروح أصيب بها، وإصابة 7 آخرون خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

وشهدت مدينة جنين، مواجهات عنيفة بين عشرات الشباب الفلسطينيين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها لتنفيذ عملية هدم منزل الأسير الفلسطيني، أحمد جمال قنبع، المعتقل إداريا دون محاكمة لدى السلطات الإسرائيلية منذ يناير من عام 2018.

Advertisements

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منزل أحمد قنبع في مخيم جنين الذي كان عضوًا في الخلية التي نفذت عملية قتل مواطن إسرائيلي في شهر يناير 2018.

وهدمت القوات المنزل مجددًا بعد أن أعيد بناؤه وبعد أن رُفض الالتماس الذي قدم إلى محكمة العدل العليا بشأن أوامر الهدم وإعادة الهدم".