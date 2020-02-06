كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان: الصين تغذي "الصحة العالمية" بمعلومات خاطئة عن حالات الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة خارجية تايوان، اليوم الخميس، أن الصين تزود منظمة الصحة العالمية بمعلومات خاطئة عن عدد حالات فيروس كورونا في الجزيرة، بعد أن نشرت منظمة الصحة العالمية أرقام الحالات غير الصحيحة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

متحدثة في مؤتمر صحفي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية، جوان أوو، إن جوهر المشكلة يتمثل في قيام الصين بإعطاء منظمة الصحة العالمية تفاصيل عدد الحالات الخاطئة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "كانت هذه معلومات خاطئة قدمتها الصين والتي خلقت الخطأ. تايوان احتجت أيضًا على منظمة الصحة العالمية لتغييرها مرة أخرى كيف تشير إلى الجزيرة، والتي يطلق عليها الآن تايبيه والمناطق المحيطة بها، والتي سبق أن أطلق عليها تايوان، الصين، ثم بلدية تايبيه ثم تايبيه فقط".

وأردفت: "أود أن أسأل منظمة الصحة العالمية، كم مرة سوف تغير اسم تايوان؟ هذه ليست أسماءنا الصحيحة. اسمحوا لي أن أكرر - اسمنا هو تايوان، واسمها الرسمي هو جمهورية الصين".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية إلى أن: "نطلب من منظمة الصحة العالمية ألا تضع معلومات تايوان تحت الصين ، مما يخلق خطأً بعد خطأ بعد خطأ".

وتقول تايوان إن النتيجة الرئيسية لذلك حتى الآن كانت إيطاليا بما في ذلك تايوان في حظرها على الرحلات الجوية من الصين.

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أوقفت شركة الطيران الصينية "تشاينا إيرلاينز" بالفعل رحلاتها إلى روما، وقالت شركة الطيران الرئيسية الأخرى في الجزيرة إيفا إيرويز، اليوم الخميس، إنها ستؤجل إطلاق رحلات ميلانو هذا الشهر بسبب الحظر الإيطالي.

وقالت "أوو"، إنهم يواصلون الضغط على إيطاليا لإلغاء قرار وقف الرحلات الجوية من تايوان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان أرسل بالفاكس إلى "رويترز"، إن أرقام الحالات التي أبلغت بها منظمة الصحة العالمية عن تايوان جاءت جميعها من حكومة تايوان.

وأوضحت: "إذا كانت هناك أخطاء، فهذه هي السلطات المختصة في منطقة تايوان التي تبلغ عن عمد بالأخطاء".

تايوان ليست عضوًا في منظمة الصحة العالمية بسبب اعتراضات الصين. وتقول بكين إن الجزيرة هي مقاطعة صينية ضيقة وليست دولة وتمثلها الصين بشكل كاف في المنظمة.

وتقول تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي إنها دولة مستقلة تسمى جمهورية الصين - اسمها الرسمي - ولم تكن قط جزءًا من جمهورية الصين الشعبية.

في يوم الثلاثاء، قامت منظمة الصحة العالمية بتصحيح عدد الحالات المبلغ عنها في الجزيرة بعد قولها إن هناك 13 حالة. وفي الوقت الذي كانت فيه تايوان 10 حالات فقط.