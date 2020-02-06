كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعلن شفاء 1153 شخصًا من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الخميس، بأن 1153 مصابًا بفيروس كورونا الجديد، خرجوا من المستشفيات، بعد تعافيهم.

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وأعلنت اللجنة الوطنية الصحية أن 261 شخصاً خرجوا من المستشفيات، أمس الأربعاء وحده، بعد شفائهم، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 563 شخصاً على الأقل، والإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 28018، وفق السلطات الصحية الصينية اليوم.

وقد سجلت الحكومة الصينية 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.