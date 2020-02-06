كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 6/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الصين تعلن شفاء 1153 شخصًا من فيروس كورونا

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الخميس، بأن 1153 مصابًا بفيروس كورونا الجديد، خرجوا من المستشفيات، بعد تعافيهم.

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