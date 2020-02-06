كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 6/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الصين تعلن شفاء 1153 شخصًا من فيروس كورونا
أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الخميس، بأن 1153 مصابًا بفيروس كورونا الجديد، خرجوا من المستشفيات، بعد تعافيهم.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || 4700 مقتل عدد المرتزقة السورين في ليبيا
ارتفع عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، إلى نحو 4700، في حين بلغ عدد المرتزقة الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 1800، حسبما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || شروط انضمام أي دولة جديدة إلى الاتحاد الأوروبي
نقلت موقع قناة الحرة، عن المفوضية الأوروبية، أنها اعتمدت قواعد وشروط موثوقة بشأن مفاوضات انضمام أي دولة جديدة إلى الاتحاد الأوروبى.