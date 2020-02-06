كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: سنغافورة تستعد لرحلة إجلاء ثانية من ووهان مركز كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد سنغافورة لرحلة إجلاء ثانية في الأيام القادمة من ووهان، المدينة الصينية المغلقة التي تقع في مركز تفشي فيروس كورونا، كما صرح مسؤولين مطلعون على الخطط.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قامت الدولة المدينة بإجلاء 92 من السنغافوريين من ووهان يوم الخميس الماضي، والذين تأكد بعضهم منذ ذلك الحين أنهم مصابون. وقالت السلطات، إنه كان يتعين عليهم ترك بعض الركاب خلف الذين كانوا تظهر عليهم الأعراض.

وقال المسؤولون، الذين رفضوا ذكر أسمائهم بسبب حساسية الأمر، إن الإجلاء قد يحدث يوم الجمعة. ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.

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وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، يوم الثلاثاء، أن سنغافورة أبلغت عن ست حالات أخرى مصابة بفيروس كورونا الجدي تم تحديدهم حديثًا، بما في ذلك أربع حالات انتقال محلي، ليصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 24.

وقالت الوزارة في بيان: "على الرغم من أن أربع من هذه الحالات تشكل مجموعة انتقال محلية، لا يوجد حتى الآن أي دليل على انتشار واسع النطاق للمجتمع في سنغافورة".