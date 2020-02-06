ميسي غاضب ويطالب بكشف الحقائق وأبيدال يرافق الفريق إلى بيلباو

عقد رئيس برشلونة الإسباني بارتومو اجتماعا يوم مساء أمس الأربعاء مع إيريك أبيدال، للحديث عن الأزمة التي اندلعت داخل الفريق الكتلاني، على خلفية تصريحاته الأخيرة ورد ميسي.

وكشفت صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن أبيدال مستمر إلى حدود اللحظة مع الفريق، وأن الرئيس تحدث في مرات عديدة مع ميسي لتذويب جليد الخلاف.

وشدد المصدر ذاته على كون الرئيس بارتومو وأبيدال سيسافران اليوم إلى بلباو رفقة الفريق، مبرزا أنه من المرتقب أن يكون هناك لقاء بين ميسي والمستشار التقني الفرنسي.

وفي سياق متصل، طالب ميسي أبيدال بتسمية الأشياء بمسمياتها، والكشف عن هوية اللاعبين الذين اتهمهم بالتهاون والتسبب في رحيل المدرب فالفيردي.