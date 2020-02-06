رغم الجدل.. حمزة الفيلالي يحضر لموسم ثان من برنامج “سترايك”

كشف الكوميدي ومنشط البرامج، حمزة الفيلالي، أنه يحضر لموسم ثان من برنامج “سترايك”، ليفند كل ما راج حول توقيف برنامجه، بعدما تفجر موضوع الغش في مسابقاته.

وأكد الفيلالي، في تصريح على هامش تقديمه لحفل انطلاق “مسرح المغرب”، أن هناك موسما ثانيا من برنامج “سترايك” الترفيهي، بعد نجاح الموسم الأول، الذي شارك فيه نجوم مغاربة، تنافسوا في مسابقات مختلفة.

وكانت أخبار رائجة، قد روجت لتخلي “إم بي سي 5” عن الفيلالي بعد الضجة، التي خلقها فيديو، ظهر فيه وهو يساعد الكوميدي، أسامة رمزي، لمعرفة إجابة صحيحة لسؤال ضمن مسابقة في البرنامج.

واختارت إدارة “إم بي سي” الفيلالي، لتقديم الندوة الصحفية الخاصة بانطلاق مسرح المغرب في إشارة إلى أنها متمسكة به.