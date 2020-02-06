مقتل شخصين وإصابة 25 في حادث انحراف قطار إيطالي عن سكته

قتل شخصان من عمال سكك الحديد وأصيب 25 آخرون بجروح، اليوم الخميس، لدى خروج قطار سريع عن سكته قرب ميلانو بشمال إيطاليا، بحسب السلطات.
ووقع الحادث قرب بلدة لودي على بعد نحو 50 كلم جنوب ميلانو. فيما أعلن مسؤول الشرطة في لودي مارسيلو كاردونا للصحافيين بدء تحقيق في الحادث الذي أودى باثنين من عمال سكك الحديد.
وقال كاردونا “لا يفترض أن تكون هناك وفيات أخرى” مضيفا أن إصابات الجرحى لا تمثل خطرا على حياتهم. وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.
والحادث بحسب كاردونا “كان مرجحا أن يكون أسوأ بكثير”، موضحا أن عددا قليلا من الركاب كانوا على متن القطار.
وكان القطار الذي يعمل على خط ميلانو-ساليرنو في طريقه إلى بولونيا عندما خرج عن مساره.
وأظهرت صور القاطرة محطمة وجاثمة قرب مبنى تابع للسكك الحديد على بعد عشرات الأمتار وقد انفصلت عن القطار، والعربة الأولى منه منقلبة على السكة الحديد، فيما باقي المقطورات سالمة.
ووفقا لمعلومات أولية نقلتها وسائل الإعلام، فإن القاطرة خرجت عن السكة واصطدمت بقطار شحن على السكة الموازية قبل أن ترتطم بالمبنى.
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