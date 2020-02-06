مدرب المنتخب الدكيك: “لم يكن مسموحا لنا بالمرة الغياب عن كأس العالم”

عبر هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، عن سعادته ببلوغ نهائي كأس إفريقيا عقب الفوز على المنتخب الأنغولي في مباراة نصف النهائي مساء أمس الأربعاء، مبرزا في السياق ذاته رغبته في إنهاء المسابقة على إيقاع التتويج بلقبها.

واعتبر الدكيك ضمان المشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي انجازا، معتبرا إياه تكريسا للعمل القاعدي داخل الجهاز الوصي على اللعبة وطنيا.

وشدد الدكيك على كون هذا الصنف الرياضي عرف العديد من المكاسب خلال السنوات الأخيرة، من قبيل المنتخب الوطني والبطولة، فضلا عن التربصات التي وصفها بـ”المنتظمة”.