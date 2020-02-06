استنفار في مستشفى تارجيست.. استقبال تلاميذ استهلكوا حليبا منتهي الصلاحية

شهد المستشفى المحلي في تارجيست، أمس الأربعاء، حالة استنفار قصوى بعد استقبال أزيد من 10 تلاميذ، أصيبوا بتسمم، بعد شربهم لكميات من الحليب الفاسد، يرجح أنه منتهي الصلاحية.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن قسم المستعجلات؟ تمكن من علاج حالات تسمم المصابين المتراوحة أعمارهم ما بين 8 و11 سنة، الذين يتابعون دراستهم في مؤسسة “دوار تذمامين” الابتدائية، إذ أجريت لهم عملية غسيل للمعدة، قبل مغادرتهم المستشفى.

وفور علمها بالموضوع، حلت المصالح الأمنية إلى المركز، وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف، وملابسات الواقعة.