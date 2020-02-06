الفيشاوي والسجن بسبب ابنته.. آخر التطورات

يعيش الفنان المصري، فاروق الفيشاوي، حاليا، وضعا قضائيا صعبا، إذ حكمت المحكمة بحبسه لمدة سنة، بسبب تخلفه عن أداء نفقات ابنته لينا.

وخرج محامي ابنة الفيشاوي، شعبان سعيد، عن صمته تجاه ما قام به الفيشاوي، وأكد أن لا خيار أمام الممثل المصري سوى أداء ما عليه من نفقات لابنته، أو الحبس.

وأكد المحامي في مقابلة مع برنامج “ايتي بالعربي”، أخيرا، أن المعارضة لن تمنح الفيشاوي البراءة، ويبقى الخيار متاحا أمامه، إما تسديد ما عليه أو الحبس.

وسبق أن حكمت المحكمة في قضية سابقة حول نفس الموضوع بالحبس شهر للفيشاوي، لكنه سدد ما عليه من نفقات آنذاك، ولم يمض العقوبة.

قضية الفيشاوي مع ابنته، ليست حديثة، إذ تطفو من حين لآخر على السطح، في كل مرة تتجه ابنته ضده للقضاء، للحصول على مستحقاتها منه.