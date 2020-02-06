مرتيل..”غاز البوتان” يتسبب في وفاة أب ويرسل أسرته إلى المستشفى

نُقل 4 أفراد من أسرة واحدة، أمس الأربعاء، في مرتيل، إلى قسم المستعجلات بمستشفى سانية الرمل، بعد تعرضهم لاختناق حاد بسبب استنشاقهم غاز البوتان، وفارق أب الأسرة الحياة بعد ساعات من وصوله إلى المستشفى ذاته.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن جيران الأسرة، المكونة من رجل وزوجته، وطفلين، استشعروا وجود رائحة قوية لغاز البوتان تزكم الأنوف، منبعثة من داخل منزل الضحايا، ما حدا بهم إلى الاتصال بعناصر الوقاية المدنية، التي انتقلت إلى عين المكان، ونقلت أفراد الأسرة إلى المستشفى المذكور.

وفارق الأب الحياة، فيما حالة أحد طفليه خطيرة، بينما حالة الأم، وطفلها الآخر مستقرة.

وحلت العناصر الأمنية والسلطات المحلية إلى عين المكان؟ للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، وتحديد أسباب، وملابسات الحادثة.