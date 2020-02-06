شهيد برصاص الاحتلال في القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة من مدينة القدس. وأوضحت المصادر أن عناصر من شرطة الاحتلال، الموجودة عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، في منطقة باب الأسباط، أطلقوا النار على الشاب الفلسطيني.

وزعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إن الفلسطيني أطلق النار على شرطي. وأضافت "وقع هجوم على الشرطة المتواجدة قرب باب الأسباط، وتم إطلاق النار عليهم، وأصيب أحد عناصر الشرطة وتم نقله إلى المستشفى في حالة طفيفة".

وتابعت الشرطة في تصريحها "تم إطلاق النار على الفلسطيني"، دون توضيح حالته الصحية، لتؤكد وسائل الإعلام استشهاد الشاب متأثرًا بإصابته لاحقًا.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قالت في تصريح سابق، إن الشاب الفلسطيني أقدم على طعن شرطي، قبل أن تعود وتقول في تصريح جديد، إنه "أطلق النار".

ولفتت مصادر صحافية إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس أطلقت النار على شاب، بزعم إقدامه على طعن شرطي في القدس المحتلة.

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وبحسب المعلومات الأولية، فإن الشرطي أصيب بجروح طفيفة، فيما لم ترد تفاصيل عن حالة الشاب الفلسطيني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن عنصرا من شرطة الاحتلال أصيب في عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المنفذ.

يتبع..