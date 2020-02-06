السفير بن مبارك يشارك في مؤتمر السلم والأمن في الشرق الأوسط بالبرازيل 

الخميس 6 فبراير 2020

شارك سفير اليمن لدى الولايات المتحدة الامريكية والسفير غير المقيم لدى دولة البرازيل الدكتور أحمد عوض بن مبارك ،اليوم ، في مؤتمر السلم والأمن في الشرق الأوسط المنعقد في العاصمة البرازيلية برازيليا ضمن اجتماعات مجموعة العمل لمؤتمر وارسو المكلفة بالقضايا الانسانية واللاجئين برعاية وزارتي الخارجية الامريكية والبولندية.



وقدم السفير بن مبارك في المؤتمر ورقة عمل باسم الجمهورية اليمنية عن حماية الأطفال والمنشآت التعليمية في النزاعات المسلحة والانتهاكات التي تتعرض لها الطفولة والتعليم في بلادنا جراء الانقلاب الحوثي..متطرقاً الى التسرب من التعليم بأعداد هائلة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين واضطرار مئات الآلاف من الأطفال الى العمل في ظروف قاسية لا تراعي طفولتهم ولا آدميتهم .

وقال الدكتور بن مبارك" ان التدمير الممنهج للتعليم يهدف الى تحويل هولاء الأطفال الى مقاتلين في سبيل تحقيق المشروع الحوثي الكهنوتي وان تحويل المدارس الى ثكنات ومخازن عسكرية بالاضافة وحرمان المدرسين من مرتباتهم وتهديد واعتقال من يرفض تدريس افكار الحوثيين الطائفية المنحرفة ما هي الا وسائل خدمة لهدفهم في غسل ادمغة النشء وتحويلهم الى قنابل موقوتة تتبنى العنف والإرهاب والطائفية كعقيدة لها عوضا عن قيم التسامح والتعايش والإخاء".

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وتطرق السفير بن مبارك الى جهود الحكومة اليمنية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية في اعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيا الحوثية ومعالجتهم من اثار إجبارهم على القتال..موضحاً ان الحالات التي تم مساعدتها بلغت ٨٠٠ طفل مجند وتستهدف في المرحلة القادمة اعادة تأهيل ٢٠٠٠ طفل.

واشار الى الآثار الخطيرة للألغام الأرضية التي تزرعها المليشيا الحوثية في جميع أنحاء البلاد سواء كان ذلك في الطرق او المنازل او المزارع والتي يكون معظم ضحاياها من الأطفال.

كما تطرق السفير بن مبارك الى نشاط الحكومة اليمنية ومساعيها الجادة لضمان تطبيق التشريعات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال في الصراعات المسلحة وضمان حقوقهم في العيش الكريم والتعليم..مشيراً الى ان الحكومة وقعت اكثر من اتفاق ونفذت اكثر من برنامج مع منظمة اليونيسيف التابعة للامم المتحدة واعتمدت بروتوكول حماية وتسليم الأطفال في النزاعات المسلحة وقامت بتعميمه على كافة الوحدات بالقوات المسلحة اليمنية.