هشتاج بهلول الإخوان يتصدر الترند على تويتر بمصر ومغردون: تامر جمال صنيعة قطرية تركية

الخميس 6 فبراير 2020

تصدر هاشتاج "بهلوان الإخوان"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد محاولات الإخوانى الهارب التحريض ضد الدولة وتشوية إنجازاتها بدعم من تركيا وقطر.



ولـ تامر جمال، سجل حافل من الإرهاب، حيث كان ضمن المعتصمين فى رابعة عام 2014 وبعد فض الاعتصام هرب إلى قطر، ويرتبط بالقيادى الإخوانى يوسف القرضاوى، ارتباطًا وثيقًا، كما كون خلية من 7 أفراد للتخطيط ضد الدولة المصرية وتشويه صورتها.

وشن رواد الموقع هجومًا حادًا على تامر جمال، واصفين إياه بأنه شخصية قذرة ولعبة أقذر فى يد جماعة الإخوان وتركيا وقطر ضد مصر.

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وكتبت جيهان يوسف: "الإخوان ينشرون سمهم الفاسد فى دول العرب من جديد عن طريق جوكر الإرهاب تامر جمال"، فى حين قالت ميادة: "الجوكر الإرهابى تامر جمال بيحاول يرضى تركيا على حساب نشر الفساد والفتن فى مصر".

وكتبت ميمى عبدو قائلة: "بهلوان الإخوان صناعة إخوانية بتقفيل تركى قذر"، وأضافت تالا عبدالعزيز: "بدأ الجوكر التحريض على الدولة المصرية حيث وفر له القطب الإخوانى يوسف القرضاوى، عملًا داخل القناة القطرية الجزيرة مباشر مصر، التى كان يظهر بها كضيف أساسى على أغلب البرامج، قبل أن يقدم برنامجًا ساخرًا على القناة يستغله فى الهجوم على الدولة".