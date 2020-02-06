شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يصدر قرارين بتكليف مدير لمكتبه وعميد لكلية المجتمع والان مع التفاصيل

الخميس 6 فبراير 2020 أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم الخميس، شباط 06، 2020، قرارين بتكليف مدير عام لمكتبه، وتعميما بتكليف عميد لكلية المجتمع التقنية الريان ونائب له.

Advertisements القرار الذي حمل الرقم (2) لعام 2020م نص على تكليف الأخ ناصر أحمد مبارك القرزي مديرا عاما لمكتب محافظ حضرموت. فيما نص التعميم الذي حمل الرقم (2) لعام 2020م على تعميم قرارات وزير التعليم الفني والتدريب المهني رقم (1) ورقم (2) لسنة 2020م بشأن تكليف الدكتور عبدالباقي علي ناجي الحوثري عميدا لكلية المجتمع التقنية الريان، وتكليف الأخ خالد عمر حسين بلفأس نائب للشؤون المالية والإدارية للكلية.

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