شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. التحالف يُسقط "مُسيَّرة" حوثية في المخا غربي تعز والان مع التفاصيل

الخميس 6 فبراير 2020 أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي طائرة حوثية من دون طيار في مدينة المخا غربي محافظة تعز.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن دفاعات التحالف اعترضت مسيرة حوثية وأسقطتها قبل أن تصل إلى هدفها. يشار إلى أن المليشيا شنت غارات بطائرات مسيرة في المخا قبل أشهر وخلف القصف خسائر بشرية في أوساط المواطنين.

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