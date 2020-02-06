اليمن.. التحالف يُسقط "مُسيَّرة" حوثية في المخا غربي تعز

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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. التحالف يُسقط "مُسيَّرة" حوثية في المخا غربي تعز والان مع التفاصيل
الخميس 6 فبراير 2020
أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي طائرة حوثية من دون طيار في مدينة المخا غربي محافظة تعز.
وقالت مصادر عسكرية إن دفاعات التحالف اعترضت مسيرة حوثية وأسقطتها قبل أن تصل إلى هدفها.
يشار إلى أن المليشيا شنت غارات بطائرات مسيرة في المخا قبل أشهر وخلف القصف خسائر بشرية في أوساط المواطنين.
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