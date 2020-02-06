استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في القدس وجنين

استشهد فلسطينيان اثنان، اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي أحدهما في البلدة القديمة بالقدس وآخر بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على فلسطيني بالبلدة القديمة في مدينة القدس بعد اتهامه بإطلاق النار على عناصر تابعة لها وإصابة أحد أفرادها.

وقال شهود عيان إن تبادلا لإطلاق النار وقع بالقرب من باب الأسباط المؤدي إلى المسجد الأقصى.

وأضاف أحد الشهود أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على الفلسطيني، ما أدى إلى استشهاده في المكان، فيما لم تصدر وزارة الصحة الفلسطينية أي بيانات بخصوص ذلك.

من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن فلسطينيا أطلق النار على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق النار عليه.

وتابعت "أصيب أحد عناصر الشرطة بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرة إلى إطلاق النار على الفلسطيني وتحييده".

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي جرح 12 في عملية الدهس التي وقعت، فجر الخميس، بمدينة القدس المحتلة.

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فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية ما يرفع عدد الشهداء في المدينة، الخميس، إلى اثنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "طارق بدوان استشهد متأثرا بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن فجر الخميس في جنين".

وذكرت حركة "فتح" أن "الشهيد رقيب أول شرطة طارق بدوان قد أصيب فجر اليوم في مواجهات مع الاحتلال بجنين".

وأورد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 79 أصيبوا خلال المواجهات التي اندلعت في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، 4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والبقية نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وكانت مصادر طبية فلسطينية أكدت، في وقت سابق، أن يزن أبوطبيخ، ١٩ عاما، استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال، في مواجهات وقعت صباح الخميس بجنين.

واندلعت المواجهات إثر هدم قوات الاحتلال منزل الأسير أحمد قنبع الذي تتهمه السلطات الإسرائيلية بالمشاركة في عملية أدت إلى مقتل إسرائيلي عام 2018.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان بأنه خلال أعمال الهدم رصدت القوات عددا من الفلسطينيين المسلحين الذين قاموا بإطلاق النار وإلقاء العبوات الناسفة نحو القوات.

وأقر بأن قوات الجيش الإسرائيلي استخدمت الرصاص ضد الفلسطينيين، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال جنين لتنفيذ عملية الهدم.

والأربعاء، استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.