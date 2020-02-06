إسقاط طائرة حوثية قبيل استهداف مدنيين غربي اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت الدفاعات الجوية للقوات اليمنية المشتركة، الخميس، في إسقاط طائرة حوثية مسيرة بدون طيار فوق سماء مدينة المخا، غرب البلاد.
وقالت القوات المشتركة، في بيان صحفي، إن الطائرة الحوثية كانت في طريقها لمهاجمة مواقع عسكرية ومدنية في المخا التابعة لمحافظة تعز.
وخلال الأيام الماضية، كثفت مليشيا الحوثي الانقلابية من هجماتها الإرهابية على عدد من المحافظات اليمنية، في تصعيد يقوض مساعي المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام.
وكشفت إحصائيات أن المليشيا الحوثية نفذت، منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، 41 عملية إرهابية بطائرات مسيرة في مأرب والجوف ونهم والساحل الغربي.
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