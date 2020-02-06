جيش الاحتلال يحاصر بيت لحم بعد عملية القدس

داهمت قوات الاحتلال، الخميس، مدينتي بيت لحم وبيت جالا، جنوبي الضفة الغربية، بعد إصابة 14 إسرائيليا بينهم 12 جنديا في عملية دهس بالقدس المحتلة.

مداهمات وتعزيزات عسكرية حول المدينة، تأتي بعد إعلان قوات الاحتلال العثور على سيارة زعمت أنها استخدمت في عملية الدهس، فجر الخميس، متوقفة قرب مدينة بيت لحم.

ووضعت قوات الاحتلال حواجز في الطرقات بالتزامن مع مصادرة كاميرات المراقبة من المحال التجارية في الشوارع المؤدية إلى المدينتين.



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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الأمن ترجح فرار منفذ عملية الدهس إلى مدينة بيت لحم.

عمليات المداهمة فجّرت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه المواطنين.

من جهتها، أعلنت نقابة الصحفيين إصابة الصحفي محمد أبوغنية برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في بطنه خلال تغطيته المواجهات.

في هذه الأثناء، أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة العشرات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته بكثافة قوات الاحتلال.

ووقع حادث الدهس في شارع ديفيد ريمز القريب من الأحياء العربية في القدس الشرقية، حيث يوجد مسرح ومطاعم وحانات تعمل لوقت متأخر من الليل.