مصر تدعو لتنسيق المواقف الأفريقية في المحافل الدولية

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، إلى تنسيق المواقف الأفريقية في المحافل الدولية، مؤكدا أهمية وحدة الصف.

وقال شكري، خلال كلمته باجتماع الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بالعاصمة أديس أبابا: "نؤكد ضرورة تنسيق المواقف الأفريقية في المحافل الدولية، كما نجحنا معا على مدى سنوات في توحيد مواقفنا تجاه ذلك".

وأضاف وزير الخارجية "يقع على عاتقنا اليوم الحفاظ على مكتسباتنا وتعزيز تواجدنا الأفريقي بشكل فاعل بالمنظمات الدولية وهذا لن يحدث إلا بالتوافق وروح الأخوة والتعاون والدعم المتبادل بيننا".



وأشار إلى أن مشروع جدول الأعمال لاجتماعات المجلس سيتضمن مناقشة حالة الأمن والسلم بالقارة، ويتمحور حول موضوع العام الماضي المتعلق باللاجئين والنازحين، إضافة إلى شعار العام الحالي وهو إسكات البنادق.





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وأشار الوزير المصري إلى أن أجندة المجلس ستتضمن كذلك الموضوعات ذات الصلة بالإصلاح الهيكلي للاتحاد، معربا عن ثقته في أعضاء المجلس على تحقيق المهام المنوطة بهم.



كما سيتناول المجلس، خلال اجتماع اليوم، تحقيق الاندماج القاري والاقتصادي، وآخر التطورات لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.





وانطلقت في العاصمة الإثيوبية، الخميس، اجتماعات الدورة الـ36 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

وهذه الاجتماعات تأتي تمهيدا لعقد القمة الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، يومي 9 و10 فبراير/شباط الجاري، لمناقشة مواضيع عدة أبرزها مكافحة الإرهاب وتنمية القارة السمراء.

وتولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي من فبراير/شباط 2019، فيما ستترأس جنوب أفريقيا الدورة الحالية 2020.