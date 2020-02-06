الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف القصف على إدلب السورية وبإمكانية دخول مساعدات إنسانية إليها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الاتحاد الأوروبي طالب الاتحاد الأوروبي الخميس بوقف القصف الذي تشنه القوات السورية على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا وبامكانية دخول المساعدات الانسانية اليها. وكتب وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل في بيان أن "القصف والهجمات الاخرى ضد المدنيين في شمال غرب سوريا يجب أن تتوقف. الاتحاد الأوروبي يطالب كل أطراف النزاع بالسماح بوصول المساعدات الانسانية بدون عراقيل الى الاشخاص الذين يحتاجون مساعدة".

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