انت الان تتابع لافروف: كوبا وروسيا تناقشان التعاون تحت ظروف العقوبات الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، بأن التنسيق مع كوبا بشأن التعاون في مجال الاقتصاد وقطاع الوقود والطاقة تحت ظروف العقوبات الأمريكية، سيكون أحد المواضيع الرئيسية للجنة الحكومية الدولية في موسكو.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله في اجتماع مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز: "نحن ملتزمون تماما بالاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع رؤسائنا في تشرين أول/أكتوبر الماضي، التي تتعلق وقبل كل شيء بتحسين آليات التعاون الاقتصادي، لا سيما تحت ظروف العقوبات غير الشرعية التي تواصل الولايات المتحدة تكثيفها".

وأضاف: "سيتم النظر في جميع هذه القضايا بشكل كبير خلال اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي في موسكو، وخاصة فيما يتعلق بالخطوات التي يجب الاتفاق عليها للتنفيذ العملي لبرامج التعاون في قطاع الوقود والطاقة".