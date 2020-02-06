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اليابان تسجل عشر إصابات أخرى بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ طوكيو ذكرت وزارة الصحة اليابانية أن عشرة أشخاص آخرين على متن سفينة سياحية خاضعة للحجر الصحي أصيبوا بفيروس كورونا المتحور. وأفادت وكالة كيودو للأنباء أن المصابين نقلوا إلى مستشفى مقاطعة كاناجاوا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في اليابان إلى 45 شخصا.



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