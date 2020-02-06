الخزعلي: أميركا أرادت اغتيال الصدر لاحداث حرب أهلية

أعلن الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ ​قيس الخزعلي​، عن ​تفاصيل​ المخطط الأميركي لاغتيال زعيم ​التيار الصدري​ السيد ​مقتدى الصدر​، مشيراً إلى أنّ "المخطّط كان يهدف لإحداث حرب أهلية في ​العراق​".

وأشار الخزعلي في حوار تلفزيوني إلى أن "اول مشروع اغتيال اميركي اسرائيلي ارادت تنفيذه في العراق كان مشروع اغتيال مقتدى صدر، حيث ارادت قتله واتهام حركة عصائب اهل الحق بذلك، لاحداث اقتتال داخلي".

ولفت الخزعلي إلى أن "هذه المعلومات وصلت الى السيد مقتدى الصدر، لذلك تم ترتيب وضع لكي لا يبقى بالعراق حفاظا على حياته ودرءا للفتنة".