أعلن الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، عن تفاصيل المخطط الأميركي لاغتيال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مشيراً إلى أنّ "المخطّط كان يهدف لإحداث حرب أهلية في العراق".
وأشار الخزعلي في حوار تلفزيوني إلى أن "اول مشروع اغتيال اميركي اسرائيلي ارادت تنفيذه في العراق كان مشروع اغتيال مقتدى صدر، حيث ارادت قتله واتهام حركة عصائب اهل الحق بذلك، لاحداث اقتتال داخلي".
ولفت الخزعلي إلى أن "هذه المعلومات وصلت الى السيد مقتدى الصدر، لذلك تم ترتيب وضع لكي لا يبقى بالعراق حفاظا على حياته ودرءا للفتنة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخزعلي: أميركا أرادت اغتيال الصدر لاحداث حرب أهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.