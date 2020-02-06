خارجية سوريا اكدت وحدة الأهداف بين النظام التركي وإسرائيل في حماية الإرهابيين

اشار مصدر مسؤول ب​وزارة الخارجية السورية​ الى انه "في تناسق مكشوف وتزامن مفضوح وتحت غطاء ​العدوان الإسرائيلي​، قامت بالأمس قوات تركية باختراق الحدود السورية وانتشرت بين بلدات: بنش، معرة مصرين، تفتناز.

واعتبر ان الخطوة التركية تؤكد وحدة الأهداف بين النظام التركي والكيان الإسرائيلي في حماية ​الإرهاب​يين وخاصة ​جبهة النصرة​ ومنع تقدم الجيش العربي السوري في كلٌ من إدلب وحلب وتحقيق الهزيمة الكاملة لوكلائهم في ​سوريا​.

وشددت الخارجية السورية على ان "ما قام به النظام التركي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي فجر اليوم هو انتهاك سافر للسيادة السورية وخرق فاضح للقانون الدولي، ويوضح للعالم أجمع بما لا يدع مجالاً للشك الجماعات الداعمة والراعية والحامية للإرهاب في سوريا".

اضاف البيان "​الجمهورية العربية السورية​ تؤكد أن الاعتداءات من النظام التركي أو الكيان الإسرائيلي أو كليهما معاً لن تثني ​الجيش السوري​ عن مواصلة معركته ضد الإرهاب حتى تحرير كل التراب السوري وإنهاء وجود الإرهابيين بالكامل في سوريا".