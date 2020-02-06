"معا": مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي بحجة محاولة تنفيذ طعن في القدس

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية عن مقتل شاب فلسطيني برصاص ​الجيش الإسرائيلي​ بحجة محاولة تنفيذ طعن في ​القدس​. ولفتت القوات الإسرائيلية إلى أن الشاب حاول طعن أحد أفراد الشرطة قبل أن يتم إطلاق النار عليه.

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