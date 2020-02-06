استقدم ​الجيش التركي​، المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع ​سوريا​، غداة تهديد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ بشن عملية عسكرية جديدة في ​محافظة إدلب​. وأفادت وكالة "​الأناضول​" التركية عن "وصول قافلة تعزيزات تضم ​شاحنات​ محملة بدبابات إلى ولاية ​غازي عنتاب​، إلى أن القافلة توجهت عقب ذلك، إلى الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا، في ولاية هطاي جنوبي ​تركيا​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش التركي يستقدم تعزيزاته للحدود السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.