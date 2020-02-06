محمود عباس إلى نيويورك الإثنين لعرض مشروع قرار ضد "خطة ترامب"

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الرئيس محمود عباس سيصل الى نيويورك الإثنين المقبل، وسيلقي كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي الثلاثاء.
وأوضح منصور في تصريح صحفي أنه "بالتنسيق الكامل مع تونس الممثل العربي في المجلس، وكذلك مع ممثل الدول الإسلامية مندوب إندونيسيا سيتم تقديم مشروع قرار للتصويت عليه في جلسة مجلس الأمن".
وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد الثلاثاء دور الأمم المتحدة كحامية للقانون الدولي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
ووزعت تونس على أعضاء مجلس الأمن وثيقة غير رسمية تحتوي على عناصر لمشروع قرار بشأن عملية التسوية في الشرق الأوسط، نددت فيها بالخطة الأميركية.
وتؤكد أبرز عناصر الوثيقة على إعراب مجلس الأمن عن أسفه الشديد إزاء حقيقة أن الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" تنتهك القانون الدولي، كما أنها تقوض الحقوق غير القابلة للتصرف والتطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال.
وتنقل الوثيقة إدانة المجلس للتصريحات الأخيرة التي تدعو "تل أبيب" إلى ضم مناطق من الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك "القدس الشرقية".
وجدد المجلس -من خلال الوثيقة- دعوته إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق الرباعية.
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