محمود عباس إلى نيويورك الإثنين لعرض مشروع قرار ضد "خطة ترامب"

أعلن مندوب ​فلسطين​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​رياض منصور​ أن الرئيس ​محمود عباس​ سيصل الى ​نيويورك​ الإثنين المقبل، وسيلقي كلمته أمام أعضاء ​مجلس الأمن الدولي​ الثلاثاء.

وأوضح منصور في تصريح صحفي أنه "بالتنسيق الكامل مع تونس الممثل العربي في المجلس، وكذلك مع ممثل الدول الإسلامية مندوب ​إندونيسيا​ سيتم تقديم مشروع قرار للتصويت عليه في جلسة مجلس الأمن".

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد الثلاثاء دور الأمم المتحدة كحامية للقانون الدولي في النزاع ال​إسرائيل​ي الفلسطيني.

ووزعت تونس على أعضاء مجلس الأمن وثيقة غير رسمية تحتوي على عناصر لمشروع قرار بشأن عملية التسوية في ​الشرق الأوسط​، نددت فيها بالخطة الأميركية.

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وتؤكد أبرز عناصر الوثيقة على إعراب مجلس الأمن عن أسفه الشديد إزاء حقيقة أن الخطة التي قدمتها ​الولايات المتحدة​ و"إسرائيل" تنتهك القانون الدولي، كما أنها تقوض الحقوق غير القابلة للتصرف والتطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك ​تقرير​ المصير و​الاستقلال​.

وتنقل الوثيقة إدانة المجلس للتصريحات الأخيرة التي تدعو "​تل أبيب​" إلى ضم مناطق من الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك "​القدس الشرقية​".

وجدد المجلس -من خلال الوثيقة- دعوته إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرة ​السلام​ العربية وخريطة الطريق الرباعية.