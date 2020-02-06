سانا: خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة نتيجة القصف التركي

أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بخروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة نتيجة القصف التركي على خطوط التوتر المغذية للمحطة ما أدى إلى انقطاع ​التيار الكهربائي​ عن بلدة تل تمر وما حولها.

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