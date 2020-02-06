خارجية تركيا: نتوقع من روسيا أن توقف هجمات الحكومة السورية في إدلب

أعلن وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ "أننا نتوقع من ​روسيا​ أن توقف هجمات ​الحكومة السورية​ في إدلب على الفور"، معلنا أن "وفدا روسيا سيزور ​تركيا​ لبحث الوضع في إدلب ورئيسا البلدين سيجتمعان بعد ذلك إذا لزم الأمر​​​​​​​".

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