السلطات الإيطالية: قتيلين و27 جريحا جراء انحراف قطار عن قضبانه

أشار مسؤولون إلى أن قطاراً سريعاً خرج عن القضبان بإقليم لودي في شمال إيطاليا، ما أودى بحياة شخصين على الأقل، وتسبب باضطراب حركة المرور على الخط الذي يربط بين ميلانو وبولونيا.
ولفت رئيس وحدة الحماية المدنية في إيطاليا، إلى أن "القتيلين كانا سائقي القطار، بينما أصيب 27 شخصا آخر بإصابات طفيفة".
وذكرت شركة السكك الحديدية الحكومية في بيان "أن القطار خرج عن القضبان على بعد نحو 40 كيلومترا من ميلانو، وأنه يجرى التحقيق حاليا لمعرفة أسباب الحادث".
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