السلطات الإيطالية: قتيلين و27 جريحا جراء انحراف قطار عن قضبانه

أشار مسؤولون إلى أن قطاراً سريعاً خرج عن القضبان بإقليم لودي في شمال ​إيطاليا​، ما أودى بحياة شخصين على الأقل، وتسبب باضطراب ​حركة المرور​ على الخط الذي يربط بين ​ميلانو​ و​بولونيا​.

ولفت رئيس وحدة الحماية المدنية في إيطاليا، إلى أن "القتيلين كانا سائقي ​القطار​، بينما أصيب 27 شخصا آخر بإصابات طفيفة".

وذكرت شركة ​السكك الحديدية​ الحكومية في بيان "أن القطار خرج عن القضبان على بعد نحو 40 كيلومترا من ميلانو، وأنه يجرى التحقيق حاليا لمعرفة أسباب الحادث".